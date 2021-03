7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (18. 3. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže pro komunikaci s rodinou či přáteli používáte především nativní řešení iMessage, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Sculpture Stickers. Tento nástroj vám totiž zpřístupní rozsáhlou kolekci samolepek, na kterých jsou vyobrazeny hlavy klasických soch, které můžete v rychlosti zaslat přátelům.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pravděpodobně není potřeba vám představovat legendární pohádku Spongebob. Pokud se vám tento příběh líbí, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní slevu na aplikaci SpongeBob SquarePants. Jedná se o parádní hru, ve které budete hrát za hlavní hrdiny zmiňované pohádky a prožívat různá dobrodružství.

Původní cena: 229 Kč (149 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Big Clock – Pro Time Widgets potěší především milovníky nových widgetů, které přišly v iOS 14. S pomocí tohoto nástroje totiž dokážete proměnit váš iPhone či iPad ve velké hodiny, které zkrátka a pouze budou jenom ukazovat aktuální čas.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějakou skvělou nenáročnou hru, která vás dokáže zabavit především při dlouhých chvílích, možná by vás mohl zaujmout titul Crash the Comet. V této hře totiž letíte s kometou skrze přednastavený prostor, přičemž musíte zajistit, že nenarazíte do žádné hrany.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Klíčem k co možná největší produktivitě je bezesporu kvalitní plánování, kdy je potřeba si každý úkol, každou událost a další bedlivě poznačit. Přesně s tímto si dokáže poradit aplikace Extreme Calendar, která funguje jakožto praktický kalendář, slouží pro uchovávání seznamů s úkoly a podobně.

Původní cena: 179 Kč (99 Kč)

Máte na svém iPhonu nějaké fotografie, které byste chtěli dodatečně zabezpečit před okolním světem? Po dlouhé době do akce opět vstoupila aplikace AppPhotoLocker Pro – App Lock, která funguje jakožto sejf pro vaše snímky. Následně se k nim dostanete jedině po zadání hesla.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Legendární deskovou hru Carcassone, která v poslední době sklízí stále větší ovace, si nyní můžete zahrát i na vašem iPadu a iPhonu díky titulu Carcassone – Tiles & Tactics. V této hře totiž budete stavět cesty, hrady a podobně, za což budete získávat body. Vaším cílem samozřejmě je, abyste získali co možná nejvíce bodů a vyhráli.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)