Je to několik týdnů, co Netflix válcovala popularita seriálu Bridgertonovi. Natáčení druhé série již začalo, což bylo ostatně jen otázkou času, a tak se fanoušci seriálu mohou těšit na pokračování, které by mělo být v portfoliu jedničky mezi videostreamovacími službami už možná na konci roku. Informaci o probíhajícím natáčení přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans. Viděli jste seriál Bridgertonovi?