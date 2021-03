Včera jsme vás informovali o průběhu mise Starlink 1-21, jejímž cílem bylo dostat do vesmíru další várku satelitů Starlink. Mise byla ale něčím zvláštní. Jakmile první stupeň rakety Falcon 9 úspěšně přistál na plošině Of Course I Still Love You, znamenalo to, že byl použit již podeváté, čímž byl stanoven nový rekord. Tento stupeň prvně vzlétl před dvěma roky v rámci mise Crew Dragon Demo 1.