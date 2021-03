Prototyp vesmírné lodi Starship by se mohl podívat na oběžnou dráhu už v létě

Byť jde o extrémně ambiciózní datum, některé zdroje tvrdí, že lety Super Heavy BN3 a Starship SN20 by měly znamenat let prototypu vesmírné lodi Starship na oběžnou dráhu Země, a to už 1. července. Před tím se ještě ale pravděpodobně dočkáme skoků prototypů SN11, SN15, SN16, SN17 a testů boosterů Super Heavy BN1 a BN2. Je ale třeba dodat, že jde o nepotvrzené informace a může se ještě opravdu ledacos stát.