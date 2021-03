Jak na Instagramu nastavit, aby vás boti nepřidávali do skupin

Již delší dobu se na Instagramu objevují tzv. boti. Jedná se o instagramové profily, které mohou například přidávat nevhodné komentáře pod fotky, popřípadě vás mohou přidávat do různých skupinových konverzací. V rámci komentářů či skupinových konverzací vám pak tito boti mohou sdílet odkazy na podvodné či nevhodné stránky. Všichni tito boti mají za úkol jediné – získat si vaši pozornost a donutit vás k interakci, tedy například k otevření profilu. A přiznejme si, co může mužské pohlaví zaujmout více než fotografie polonahé ženy. Pokud s takovým profilem budete interagovat, tak z vás nejspíše bude chtít vylákat nějaké peníze za předplatné služby, můžete se ale stát také obětí phishingu. Jak tedy nastavit, aby vás boti nemohli přidávat na Instagramu do skupinových konverzací?

V případě, že chcete nastavit, aby vás boti na Instagramu nepřidávali do skupinových konverzací, tak se nejedná o nic složitého. Hned na začátek je ale nutné, abyste měli aktivní profesionální účet, který je určený především pro podnikatele. Ti na něm mohou sledovat podrobnější statistiky a lépe pracovat se svými sledujícími – postup pro případnou aktivaci najdete v posledním odstavci. Pokud podmínku splňujete, postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iOS zařízení aplikaci Instagram otevřeli.

otevřeli. Jakmile tak učiníte, tak na hlavní stránce vpravo dole klepněte na ikonu vašeho profilu.

Nyní v pravém horním rohu rozklikněte ikonu tří čar (menu).

(menu). Zobrazí se menu, ve kterém lokalizujte a klepněte na kolonku Nastavení.

Poté na další obrazovce rozklikněte možnost Soukromí.

Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí další obrazovka, kde v kategorii Interakce klepněte na Zprávy.

klepněte na Pak už jen stačí, abyste dole v kategorii Umožnit ostatním přidat vás do skupin zaškrtnuli možnost Jen lidé, které sledujete.

Jak už bylo zmíněno výše, tak tuto funkci mohou využít jen ty profily, které se řadí mezi profesionální. Rozhodně si ale pod profesionálním profilem nepředstavujte bůhvíco – aktivovat si ho pár klepnutími může každý z vás. Stačí, abyste na vašem profilu vpravo nahoře klepnuli na ikonu tří čar, a poté na kolonku Nastavení. Zde pak níže klepněte na modrý text Přepnout na profesionální účet. Poté stačí projít několika seznamovacími obrazovkami a vybrat si kategorii, která vás nejlépe vystihuje (může být cokoliv). Na další obrazovce si vyberte, že jste Tvůrce a ihned poté je hotovo. Pak už jen stačí využít postup uvedený výše, kterým docílíte toho, že vás uživatelé, které nesledujete, nebudou moci přidávat do skupinových konverzací.