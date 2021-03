Recenze Coolmuster Android Assistant: Jednoduchá správa Android zařízení na Macu

Pokud patříte mezi vlastníky jablečného počítače, tak s největší pravděpodobností využíváte také iPhone, dost možná s dalšími zařízeními od Applu. Díky tomu získáte naprosto perfektní provázanost a kontinuitu. Ne každému ale musí nutně vyhovovat iPhone, zatímco naopak Mac pro dotyčného může být spásou. I přesto, že takových jedinců není úplně mnoho, tak někteří z nich mohou využívat telefon s operačním systémem Android a zároveň Mac či MacBook. Počítače od kalifornského giganta jsou totiž jako dělané především na práci. iPhone lze v macOS spravovat jednoduše, co ale Android? Budete si muset pořídit speciální program třetí strany – v této recenzi se na jeden takový podíváme, konkrétně se jedná o Coolmuster Android Assistatnt.

Proč Coolmuster Android Assistant?

Vzhledem k tomu, že operační systém Android úplně do jablečného portfolia nezapadá, tak byste si mohli myslet, že správa těchto zařízení musí být opravdu složitá, a že je na počítačích Apple prakticky nemožná. Ve finále se ale doopravdy nejedná o nic složitého a stačí vám správný program. Někteří z vás by se mohli zeptat, proč by si měli vybrat právě Coolmuster Android Assistant – důvodů je hned několik. Díky aplikaci Coolmuster Android Assistant získáte prakticky veškeré potřebné nástroje k tomu, abyste mohli jednoduše spravovat vaše Android zařízení. Kromě toho, že pomocí něj můžete data jednoduše přenášet, vkládat, kopírovat a dále spravovat, tak můžete využít také nástroje pro jednoduchou a kompletní zálohu a případné obnovení dat. Konkrétně můžete s Coolmuster Android Assistant na váš Mac zálohovat kontakty, zprávy, hovory, knihy, aplikace, fotky, videa a další. V rámci této aplikace najdete vše, co pro správu Android zařízení potřebujete – není tedy nutné stahovat a kupovat další programy. Kromě macOS je pak Coolmuter Android Assistant k dispozici také na Windows.

Hlavní funkce

Výše jsem si společně řekli, z jakého důvodu by se vám mohla aplikace Coolmuster Android Assistant líbit. Co se týče hlavních funkcí, tak se jedná o přenos souborů, správu dat a zálohování s obnovením. V odstavcích níže se o těchto jednotlivých funkcích můžete dozvědět více. Mimo to bych ještě rád podotknul, že jsem se při používání aplikace Coolmuster Android Assistant nesetkal s žádnými problémy, a to ani při práci s obrovským množstvím dat. Aplikace se ani jednou nezasekla, nespadnula a neprojevila se žádná jiná chyba. Pro uživatele Androidu v kombinaci s Macem se tak jedná o ideální volbu. Teď už ale k samotným funkcím.

Přenos souborů

Pokud jste se někdy snažili přijít na to, jakým způsobem lze přenášet soubory z Androidu na Mac, popřípadě naopak, dost možná jste na jednoduché řešení nepřišli. Tak stejně jste mohli váhat nad tím, jak přenést fotky z Androidu na Mac. Stačí však využít aplikaci Coolmuster Android Assistant, která vám s přenosem dat pomůže. Pomocí funkce pro přenos souborů si můžete zobrazit informace o jednotlivých souborech a složkách, které se chystáte přesunout. Přímo v aplikaci tak získáte přehled o souborech, které chcete přenést. Díky tomu si můžete ručně vybrat jednotlivé soubory – vše je přehledné a rychlé. Přenos dat z Androidu na Mac podporuje náhled a přenos všemožných dat, včetně kontaktů, hovorů, zpráv, aplikací, hudby, fotek, video, knih, dokumentů a dalších. Přenos z Macu na Android pak podporuje náhled a přenos aplikaci, kontaktů, hovorů, zpráv, videí, fotek, hudby, playlistů, knih, PDF souborů, textových souborů a dalších.

Správa dat

Aplikace Coolmuster Android Assistant je určená pro všechny jedince, kteří chtějí ve svých Android zařízeních udržovat pořádek. Jedná se o naprostou nutnost pro případ, že chcete na vašem Android zařízení spravovat aplikace, knihy, fotky, filmy, hudbu a další. Veškeré tyto soubory si můžete díky propracovanému rozhraní jednoduše zorganizovat, abyste jednak měli v paměti zařízení pořádek, a abyste jednak měli přehled o tom, kde se jaká data nachází. Využít dále můžete funkce pro jednoduché stahování aplikací, které lze poté do Android zařízení rovnou z Macu instalovat. Co se týče exportu dat, tak můžete opět spravovat množství různých dat, včetně fotek, hudby, PDF souborů, knih, textových dokumentů a dalších.

Záloha a obnovení

Svět se dělí na dvě skupiny – v první se nachází jedinci, kteří pravidelně zálohují veškerá svá data, v té druhé pak najdete jedince, kteří nezálohují, jelikož prozatím o žádná data nepřišli a myslí si, že se jim nemůže nic stát. Pravdou ale je, že je lepší být připravený než překvapený. Za každou cenu byste tedy měli jakýmkoliv způsobem vaše data zálohovat -využít můžete zálohování na cloud, anebo do lokálního úložiště. Pokud dáváte přednost druhému typu zálohování Androidu na Mac, tak k tomu můžete využít aplikaci Coolmuster Android Assistant. Kromě zálohování a obnovení jediným klepnutím lze využít také správce kontaktů, který slouží pro jejich tvorbu, import, export, správu, přenos a další. Nechybí ani správce textových zpráv, které lze taktéž jednoduše zálohovat, anebo třeba přenést na jiné zařízení. Mimo jiné lze využít také správce hovorů, kterého můžete využít pro správu a přenos přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů. Mimo to lze záznamy hovorů také mazat.

Další skvělé funkce

Coolmuster Android Assistant nabízí několik hlavních funkcí, které jsme si rozebrali výše. Pokud se rozhodnete pro stažení této aplikace, tak se po nainstalování ocitnete v jakémsi „rozcestníku“, ze kterého si můžete stáhnout další aplikace od společnosti Coolmuster. Nechybí aplikace pro správu iOS zařízení, obnovení dat z Androidu, iOS a iTunes zálohy, přenos veškerých dat mezi dvěma telefony a v neposlední řadě také nástroj pro smazání nepotřebných dat z iOS zařízení. Veškeré aplikace od Coolmuster nabízí opravdu propracované, zároveň však jednoduché uživatelské rozhraní, kterému porozumí každý nový uživatel. Samozřejmostí je pak také 100% bezpečnost, každý zákazník pak získává při zakoupení technickou podporu naprosto zdarma.

Závěr

Jestliže už delší dobu hledáte aplikaci, pomocí které byste mohli jednoduše spravovat na vašem jablečném počítači telefon s operačním systémem Android, tak jste nyní dost možná narazili na to pravé ořechové. Doporučit vám mohu aplikaci Coolmuster Android Assistant, kterou jsem osobně po dobu několika týdnů testoval – a s chladnou hlavou mohu říci, že funguje naprosto bezchybně a skvěle. Využít můžete funkce pro přenos souborů, mimo to lze díky tomuto programu jednoduše spravovat veškerá data, která se uvnitř vašeho Android zařízení nachází. Opomenout nesmím také zálohování a obnovení jediným klepnutím. Pokud byste si chtěli Coolmuster Android Assistant zakoupit, tak si nachystejte 29.95 dolarů na roční licenci, popřípadě 39.95 dolarů za doživotní licenci – v obou případech na jedno zařízení. Sestrojit si můžete také licenci na více počítačů – čím více jich budete chtít, tím budou samozřejmě v přepočtu na jedno zařízení levnější.

Coolmuster Android Assitant stáhnete a zakoupíte zde