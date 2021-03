Nejlepší widgety pro iPhone: Produktivita

Každý týden vám na stránkách LsA budeme přinášet tipy na aplikace, které nabízí zajímavé, přehledné a užitečné widgety pro váš iPhone. Každý týden přijde na řadu jiné téma – tentokrát přijdou na řadu aplikace pro produktivitu. Pro jistotu připomínáme, že widgety na plochu jsou k dispozici pro iPhony s iOS 14 a novějším.

iOS Připomínky

Pokud se vám nechce utrácet v App Storu za aplikace pro produktivitu z dílen vývojářů třetích stran, můžete s klidem použít nativní Přípomínky, které Apple s každou aktualizací svého mobilního operačního systému vylepšuje. Připomínky nabízí tři různé druhy widgetů na plochu vašeho iPhonu podle toho, jak velký počet připomínek si chcete nechat zobrazit.

Fotogalerie Pripominky widget 1 Pripominky widget 2 Pripominky widget 3 Vstoupit do galerie

Forest

Pokud pro lepší soustředění na práci nebo na studium využíváte aplikaci Forest, můžete si na plochu vašeho iPhonu přidat také její widget. Aplikace Forest vám hravou formou umožní soustředit se po dobu určitého časového intervalu na to, na co zrovna potřebujete. V aplikaci sázíte virtuální stromky – čím více se vám daří soustředit, tím krásnější bude váš malý osobní les. Aplikace Forest nabízí šest různých druhů widgetů.

Fotogalerie Forest widgety 1 Forest widgety 2 Forest widgety 3 Forest widgety 4 +2 Fotek Forest widgety 5 Vstoupit do galerie

Aplikaci Forest stáhnete za 49 korun zde.

Microsoft To Do

Aplikace Microsoft To Do je spolehlivým a výkonným nástrojem především pro tvorbu seznamů všeho druhu. V To Do si můžete vytvářet své vlastní seznamy, přidávat k nim nejrůznější detaily, a aplikace umožńuje také tvorbu sdílených seznamů s možností spolupráce v reálném čase.

Fotogalerie Todo widgety 1 Todo widgety 2 Todo widgety 3 Todo widgety 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Microsoft To Do stáhnete bezplatně zde.

Good Task

Good Task je výborná víceúčelová aplikace pro vaši každodenní produktivitu. Umožňuje tvorbu, sdílení a správu seznamů všeho druhu, nabízí možnost sdílení seznamů do složek a jejich označování. Seznamy v aplikaci Good Task můžete také efektivně označovat, třídit a řadit. Co se widgetů pro plochu vašeho iPhonu týče, nabízí Good Task plno druhů, ze kterých si stoprocentně vyberete.

Fotogalerie Good Task widgety 1 Good Task widgety 2 Good Task widgety 3 Good Task widgety 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Good Task stáhnete bezplatně zde.