5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (12. 3. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Máte rádi nejrůznější obrazy? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohla zaujmout aplikace Photo Art Filters: DeepStyle. Tento nástroj totiž za použití umělé inteligence dokáže proměnit vaše snímky doslova do podoby uměleckého díla.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy se vám váš Mac značně zpomalil a byl zasekaný? Příčinou může být přeplněná operační paměť, s čímž si dokáže poradit aplikace FreeMem. K té můžete přistoupit rovnou z horního menu baru, kde naleznete řadu informací právě o paměti a budete moci spustit čištění.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Aplikace QCode primárně cílí na všechny vývojáře, kteří se věnují vývoji na jablečné platformy. S pomocí tohoto řešení totiž můžete téměř okamžitě převádět vektorové kresby a animace do podoby kódu v jazycích Swift a Objective C. Převedený kód vám už jen stačí vložit do vašeho projektu a máte hotovo.

Původní cena: 1 050 Kč (899 Kč)

Jestliže hledáte nějaký vhodný nástroj pro plánování vašich úkolů a událostí, zbystřete. Do akce totiž znovu zamířila aplikace Today Tomorrow, díky které budete mít nad všemi nadcházejícími akcemi skvělý přehled a posunete tak svou produktivitu o několik kroků kupředu.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Milovníky strategických simulací, ve kterých musíte od naprostých začátků budovat, rozhodně potěší 50% sleva na titul Oxygen Not Included. V této hře se podíváte do vzdáleného vesmíru, kdy budete kolonizovat neznámou planetu. Kvůli tomu samozřejmě budete bojovat o nejrůznější zdroje, kdy musíte zajistit vlastní přežití. Zároveň se setkáte s řadou nejrůznějších překážek včetně mimozemské hrozby.

Původní cena: 22,99 € (11,49 €)