Zázrak nenastal: Apple utlumil kvůli mizerným prodejům výrobu iPhonů 12 mini

V uplynulých týdnech se již několikrát objevily zprávy o tom, že se nejlevnější nový iPhone – iPhone 12 mini neprodává tak, jak Apple před jeho uvedením předpokládal. Důsledkem toho mělo být podstatné omezení výroby tohoto modelu, přičemž původní informace se zakládaly na ne příliš věrohodných zdrojích. V současné době však došlo k potvrzení těchto informací i od dalších zdrojů což celému tvrzení dodává na legitimitě a jak se tedy zdá, zájem o iPhone 12 mini je skutečně o poznání nižší, než se očekávalo.

Webový portál Nikkei Asia informuje o tom, že Apple zadal do svého dodavatelského řetězce informaci o tom, že by mělo dojít ke snížení produkce iPhonů 12 mini o zhruba 20%, vlivem nižších než původně očekávaných prodejů. Podle zahraničních reportů Apple původně očekával, že se během první poloviny letošního roku celosvětově prodá zhruba 96 milionů iPhonů. Realita však bude s největší pravděpodobností jiná a dle dosavadních prodejních modelů současné predikce naznačují, že se Applu podaří prodat zhruba 75 milionů kusů. Značná část tohoto poklesu by měla jít na vrub nižším než očekávaným zájmem o nejmenší model z nové modelové řady.

Unboxing iPhonu 12 mini:

Některé zahraniční reporty které Nikkei Asia také cituje hovoří dokonce o tom, že některým vybraným dodavatelům Apple oznámil, aby s výrobou vybraných komponent na nějakou dobu přestali úplně. U jiných dodavatelů mělo dojít k přesměrování výrobních kapacit určených původně pro iPhone 12 mini komponenty na ostatní modely iPhonů 12. Navzdory sníženému zájmu o nejlevnější model si dražší varianty vedou podstatně lépe a i díky nim Apple v posledním kvartále zaznamenal rekordní příjem ze segmentu smartphonů. Zároveň stále platí, že i přes nižší zájem o malý model dostane letos svého nástupce v podobě iPhonu 13 mini (nebo jaké bude jeho finální označení).