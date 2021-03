Thunderbolt 5 by mohl zrychlit až na 80 Gb/s

Před rokem společnost Intel odhalila technické specifikace Thunderbolt 4. Byť byly ukázány nějaké nové funkce, rychlost 40 Gb/s se nezměnila. Šéf I/O divize Intelu Ben Hacker ovšem naznačil, že u nadcházející generace by k tomu mohlo dojít. Je třeba říct, že dle Hackera jde pouze o shodu inženýrů a návrh ještě neexistuje, nicméně chtěli by zvýšit rychlost na dvojnásobek, čili 80 Gb/s. To by se mělo podařit za využití PCI Express 4.0, jenž má oproti 3.0 dvakrát vyšší propustnost. Na uvedení něčeho podobného si ale budeme muset pár let počkat.