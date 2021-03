Uniklé výkonnostní testy Maců s M1X jsou pravé

Je tomu již pěkných pár týdnů, co jsme vás na našem webu informovali o údajném úniku výkonnostních testů nástupce čipu M1. Ten nese označení M1X, počítá se s ním v nových MacBoocích Pro a iMacích a jak se alespoň podle test zdá, oproti základním M1 nabídne skutečně pořádný výkonnostní nárůst při procesech využívajících více jader. Že je únik legitimní dokonce nyní potvrdil i velmi uznávaný leaker Jon Prosser.

Fotogalerie imac jako pro. display xdr 15 imac jako pro. display xdr 14 imac jako pro. display xdr 13 imac jako pro. display xdr 12 +11 Fotek imac jako pro. display xdr 11 imac jako pro. display xdr 10 imac jako pro. display xdr 9 imac jako pro. display xdr 8 imac jako pro. display xdr 7 imac jako pro. display xdr 6 imac jako pro. display xdr 5 imac jako pro. display xdr 4 imac jako pro. display xdr 3 imac jako pro. display xdr 2 Vstoupit do galerie

Zdroje Prossera pocházející přímo z Applu leakerovi potvrdily, že se u M1X kalifornský gigant skutečně zaměřuje de facto jen na vícejaderný výkon, který není u původní iterace tohoto čipu kvůli jeho určení až tak oslnivý. Tato složka by proto měla být u M1X dle nich zhruba 2x lepší než je tomu u M1 nyní, díky čemuž se čip stane daleko vhodnější volbou i do strojů, u kterých je kladen důraz na vysoký výkon, což jsou právě vrcholové konfigurace MacBooků Pro, potažmo právě iMacy. Čistě teoreticky bychom se pak mohli nasazení tohoto čipu dočkat i u Maců mini a do budoucna i u vyšších Airů. Naopak u Macu Pro se dá počítat s tím, že se i v základu dočká čipu výkonnějšího.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín

Kdy přesně se odhalení strojů s M1X dočkáme je sice v tuto chvíli nejasné, v případě iMaců se však čile spekuluje o první polovině letoška a tedy pravděpodobně vývojářské konferenci WWDC. Co se pak týče MacBooků Pro, jejich představení je některými zdroji předpovídáno na podzim. Zda jsou předpovědi pravdivé či nikoliv však v tuto chvíli samozřejmě potvrdit nelze.