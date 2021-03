Steve Jobs: The Man In The Machine: Podívejte se na zajímavý dokument o Stevovi

Pokud se chcete podívat na film o Stevu Jobsovi, který nevypráví pouze to, co je notoricky známe, ale ukáže vám jednu z největších podnikatelských legend v historii ze zcela jiných úhlů, pak tu pro vás máme jeden tip. Filmy Jobs a Steve Jobs jsou notoricky známé a v podstatě jen ztvárňují to, co každý fanoušek Applu zná nazpaměť, a i když musím uznat, že to dělají oba filmy velmi dobře, nic příliš nového se v nich nedozvíte.

Pravým opakem je film, který je dostupný za 79 Kč na iTunes Movies nebo si jej za 59 Kč můžete půjčit. Jedná se totiž o dokument, ve kterém režisér Alex Gibney vyzpovídal lidi, kteří s mistrem Jobsem skutečně pracovali a znali jej díky tomu, že spolu s ním tvořili dějiny. Nejedná se přitom pouze o zaměstnance Applu, ale především o lidi, kteří v té době něco znamenali a měli co do činění s Applem nebo Stevem.

V dokumentu se objevují lidé jako je Bob Belleville, Chrisann Brennan, Nolan Bushnell, Andy Grignon, Daniel Kottke, Fred Anderson, Michael S. Malone, Regis McKenna, Michael Moritz, Joe Nocera, Jon Rubinstein, Avie Tevanian, Sherry Turkle nebo Steve Wozniak. Nechybí ani záběry z nejlegendárnějších prezentací Applu, na kterých Steve ukázal iPod, iPhone nebo například jeho proslov k reklamně 1984. Pokud tedy chcete zjistit o Jobsovi něco víc, podívat se na zajímavosti ze zákulisí Applu a na množství autentických záběrů, máte možnost. Za cenu jednoho espressa ve Starbucks, které je nyní stejně zavřené, si můžete užít pohodové dvě hodiny zajímavostí.

Film Steve Jobs: The Man In The Machine si můžete koupit přímo zde.