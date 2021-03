Google bude lépe cílit reklamu

Google přestane, podobně jako Firefox a Safari, ve svém prohlížeči používat cookies. Chrome i Google Ads budou používat FLoC (Federated Learning of Cohorts). Jde o algoritmy, které uživatele zaškatulkují dle jejich zájmů. Reklama tak bude cílena dle toho, co uživatel ve svém prohlížeči nejčastěji sleduje. Narozdíl od cookies se vyhodnocené zájmy neposílají do cloudu, ovšem hodnotí se přímo na konkrétním zařízení. Zvýší se tedy ochrana soukromí a zobrazené reklamy budou dávat uživateli větší smysl.