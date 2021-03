Fotoaparát iPhone 13 Pro: Unikly další detaily foťáků pro letošní iPhony

Představení iPhonů 13 je sice ještě poměrně daleko, už nyní však o nich víme relativně dost zajímavých informací. O další z nich se nyní podělil asijský portál DIgiTimes, kterému se podařily vyzpovídat zdroje obeznámené s plány Applu, které pochází přímo z jeho dodavatelského řetězce.

Zdroje DigiTimes odhalily pár detailů konkrétně o fotoaparátech iPhonů 13 Pro a Pro Max. V obou případech má Apple počítat s nasazením tří objektivů ve složení širokoúhlý – ultraširokoúhlý – teleobjektiv. První dva zmiňované objektivy pak dostanou podle zdrojů stabilizaci posunem senzoru, díky které by tak měly být fotky a videa z nich stabilnější než je tomu u klasické optické stabilizace. Nasazení nového typu stabilizace, vyzkoušeného v minulosti pouze u širokoúhlého objektivu iPhonu 12 Pro Max, pak má Applu dopomoci i k výraznému zkvalitnění automatického zaostřování. To by mělo být u iPhonů 13 Pro rychlejší než u jakéhokoliv jiného iPhonu, což je rozhodně skvělá zpráva.

Zdroje rovněž potvrdily výrazné zlepšení světelnosti ultraširokoúhlého objektivu. Ta se má ze současnách f/2,4 změnit na f/1,8, což je téměř světelnost, kterou se chlubí nynější širokoúhlé objektivy iPhonů 12 (ty mají f/1,6). Je tedy jasné, že kvalita snímků z ultraširokoúhlých objektivů iPhonů 13 (Pro) by měla jít strmě nahoru, čímž se jejich obliba zcela určitě ještě zvýší. Jakým způsobem pak Apple vylepší i další objektivy je nicméně v tuto chvíli bohužel nejasné.