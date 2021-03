Apple má příští rok představit iPhony s průstřelem v displeji namísto výřezu

Nejste u iPhonů spokojení s výřezem v displeji? Pak pro vás máme zprávu, která může potěšit. Podle předního Apple analytika Ming-Chi Kua má totiž Apple ve vývoji pro příští rok iPhony, který o svůj ikonický výřez přišly na úkor “průstřelu” v displeji, kterým disponují v současnosti mnohé telefony s Androidem.

Zdroje Kua tvrdí, že je Apple připraven nasadit displej s “průstřelem” minimálně na telefony řady Pro – tedy iPhony 14 Pro a 14 Pro Max. Pokud by pak byly schopní výrobci displejů vyrobit dostatek displejů i pro levnější iPhony 14 a 14 mini, průstřelu by se dočkaly i ty, byť prioritou nejsou. Dá se nicméně očekávat, že o rok později by mohl Apple opustit výřezy úplně a přesedlat u všech svých bezrámečkových telefonů právě na “průstřely”.

Nasazení otvoru v displeji namísto výřezu by bylo ze strany Applu velmi pravděpodobně jen dalším mezikrokem pro úplné odstranění všech rušivých prvků z přední strany iPhonů, k čemuž se snaží dlouhodobě směřovat. Vývoj senzorů a fotoaparátů pod displej mu však zřejmě ještě nějaký čas zabere, kvůli čemuž se bude muset zatím spokojit alespoň s alternativou ve formě výrazného zmenšení nyní zabraného místa výřezem. Jak dlouho by pak otvor v displeji využíval nicméně otázkou, na kterou zdroje odpověď neznají.