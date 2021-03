Stále platí, že čínské firmy nemají v USA příliš dobré vyhlídky. To platí i pro DJI, která je jedničkou v oblasti dronů. Restrikce ovšem v tomto odvětví nahrávají společnostem z jiných zemí, o čemž by mohla vyprávět firma Skydio, jež se za poslední roky velmi rozrostla. Potenciál společnosti viděli i investoři, kteří do ní napumpovali značné množství finančních prostředků. Dnes má tato společnost hodnotu přes miliardu dolarů. Možná se nám tedy před očima rodí „nové DJI“.