Ověření dostupnosti Starlink: Podívejte se, kdy bude internet od Elona Muska dostupný u vás doma

Internet od Starlink je jedním z nejzajímavějších projektů posledních let a věc, která rozhodně stojí za pozornost. Nově služba nabízí ověření dostupnosti Starlink přímo na vaší adrese. Ambiciózní projekt Elona Muska totiž vůbec nezahálí a datum spuštění ostrého provozu se čím dál tím víc přibližuje a to i do našich luhů a hájů. Vzhledem k tomu, že jsou satelity, které poskytují připojení k internetu umístěny ve vesmíru a jejich počet se postupně zvyšuje tak, aby časem mohly pokrýt celou naši planetu, zvětšuje se také počet míst, ve kterých je nebo brzy bude služba dostupná.

Pokud si chcete ověřit, kdy na své adrese budete mít možnost začít využívat internet od Starlinku, pak to můžete nově zjistit přímo na webu starlink.com, kam stačí zadat vaši adresu a okamžitě se dozvíte alespoň rámcově datum, kdy se počítá se spuštěním služby na vaší adrese. Vzhledem k tomu, že satelity pokryjí vždy poměrně vlekou část planety, je sice možné dostupnost hledat přímo podle adres, ale v podstatě to znamená, že pokud je služba dostupná ve vašem městě nebo na vaší adrese, pak bude ve stejném datu dostupná také v přilehlém okolí.

Do vyhledávače na webu starlink.com stačí zadat vaši adresu a okamžitě zjistíte, kdy bude služba dostupná u vás. Pro zjištění dostupnosti stačí klepnout na Order now, po čemž vám „vyjede“ informativní okno o dostupnosti u vás. Nově je také přidána možnost si službu předobjednat, čemuž se budeme věnovat v následujícím článku.

Dostupnost Starlink si můžete ověřit přímo zde.