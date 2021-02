Legendární Warren Buffett prodal další akcie Applu, i nadále je ale chválí

Společnost Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffetta zveřejnila v průběhu minulého týdne svou dlouho očekávanou výroční zprávu investorům, ve které mimo jiné uvedla detaily ohledně svých investic v uplynulém roce. Warren Buffett ve zmíněném dopise zmiňuje také to, že společnost Apple patřila mezi největší kmenové investice, a to i přes to, že Berkshire Hathaway prodala ke konci loňského roku 9,81 milionů akcií AAPL.

Buffett propaguje akcie Applu jako “živou ilustraci síly zpětného odkupu”. S nákupem akcií cupertinské společnosti začala Berkshire Hathaway Inc. koncem roku 2016. “S nákupem akcií od Applu jsme začali koncem roku 2016 a počátkem července roku 2018 jsme již vlastnili něco málo přes jednu miliardu akcií Applu,” stojí ve zmíněném dopise. Apple je i nadále největší pozicí Buffettovy společnosti Berkshire Hathaway, někteří odborníci ale uvádí, že u akcií technologických firem došlo v minulém roce k dosažení pravděpodobného maxima, a nyní je nejlepší čas pro jejich prodej.

Agentura Bloomberg v této souvislosti uvedla, že Buffett původně celé roky odolával nákupu akcií společnosti Apple. Důvodem byl údajně fakt, že Buffett podle svých vlastních slov nedokázal zpočátku pochopit chod technologické společnosti. K rozšíření investic Berkshire Hathaway do akcií společností tohoto typu došlo až poté, co začal Warren Buffett spolupracovat s Toddem Combsem a Tedem Weschlerem. Kromě Applu investovala Buffettova společnost například tak do akcií firem Amazon nebo třeba operátora Verizon.