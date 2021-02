Letošní příchod prvních Apple produktů s mini LED displeji potvrzen dalším zdrojem

Že má Apple na letošek naplánovanou další poměrně velkou revoluci na poli displejů u jeho produktů je skoro již veřejným tajemstvím. O přípravách displejů s mini LED podsvícením použitelných na iPady či Macy se totiž proslýchá již pěkných pár měsíců a i podle těch nejpřesnějších zdrojů je jejich nasazení vysoce pravděpodobné – a to dokonce již letos. To nyní potvrdily i další zdroje z dodavatelského řetězce Applu portálu DigiTimes.

Zdroje DigiTimes konkrétně tvrdí, že má Apple již domluvenou výrobu displejů s mini LED podsvícením s tchajwanskou společností Ennostar, která na nich má začít pracovat koncem prvního či začátkem druhého čtvrtletí letoška. Domluva se nicméně má týkat jen 12,9” modelů, z čehož vyplývá, že se 11” iPad Pro svému zaříznutí zřejmě nevyhne, nebo jej bude minimálně Apple prodávat “jen” s horším Liquid Retina displejem, jak je tomu i nyní. Co se pak týče dalších technických specifikací 12,9” iPadu Pro, jeho srdcem má být čipset A14X – tedy odnož A14 z iPhonů 12 s vylepšenou grafickou složkou. Uživatelé se mají dále dočkat i podpory 5G sítí.

Později i Macy

Kromě iPadů Pro se mají letos dočkat nasazení displejů s mini LED podsvícením i první Macy – konkrétně pak MacBooky řady Pro. Jejich představení očekávají zdroje ve druhé polovině letošního roku s tím, že kromě nového typu displejů přinesou i zbrusu nový design vycházející z iPadů Pro či iPhonů 12. Těšit se tedy můžeme na ostré hrany a minimální rámečky kolem displeje, díky čemuž by měly stroje působit o poznání modernějším dojmem, než je tomu nyní. Je nicméně otázkou, jak se upgrade podepíše na jejich celkové ceně, která je už nyní u stávajících MacBooků Pro poměrně vysoká.

Co se týká vlastností displejů s mini LED podsvícením, ty lze s trochou nadsázky přirovnat k vlastnostem OLED panelů. Oproti nyní používaným Liquid Retinám a Retinám by totiž měly nabídnou výrazně živější barvy, mnohem vyšší kontrast, dokonalejší černou, vysoký jas, ale také třeba minimální energetickou náročnost, díky čemuž by byly vhodné třeba i pro iPhony a Apple Watch.