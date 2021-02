Kde stahovat aplikace na Mac: 5 ověřených webů, které zajisté využijete

Internet dokáže být dobrým sluhou, ale zároveň zlým pánem. Na internetu dokážeme v dnešní době najít informace prakticky o čemkoliv, společně s dalšími užitečnými daty. Zároveň se ale můžete rázem ocitnout na webových stránkách, které jsou určitým způsobem podvodné. Nejčastěji se na takových stránkách můžete ocitnout tehdy, když se pokusíte o stažení nějakých aplikací. Takovou podvodnou webovou stránku poznáte například podle toho, že se na ni všude nachází tlačítka pro stažení, ale každé jedno vás přesměruje na další podobnou stránku. Aplikace byste na Mac měli instalovat z App Storu a ze stránek vývojářů, popřípadě z jiných ověřených webů. V tomto článku se podíváme na 5 ověřených webů, ze kterých můžete na váš Mac stahovat všemožné aplikace.

MacUpdate

Webová stránka MacUpdate patří mezi jednu z nejoblíbenějších webových stránek, na kterých můžete bezpečně stahovat aplikace. V databázi této stránky najdete více než 32 tisíc různých aplikací – pro srovnání má App Store k dispozici okolo 20 tisíc. Nutno podotknout, že jsou veškeré aplikace vybírány ručně experty z tohoto portálu, rozhodně se tedy do databáze MacUpdate nedostane jakákoliv aplikace. Právě díky tomu je MacUpdate opravdu bezpečný a nemusíte se bát, že byste z něj stáhli nějakou aplikaci, která by mohla poškodit váš systém. Na stránkách MacUpdate můžete dále sledovat trendy aplikace, aplikace ve slevě, anebo nejlépe hodnocené aplikace. MacUpdate mohu z vlastní zkušenosti všem doporučit.

Na stránky MacUpdate se přesunete pomocí tohoto odkazu

Softpedia

Pokud jste se někdy rozhodli pro stažení nějaké aplikace, a to jak na macOS, tak například na Windows, tak už jste se dost možná na stránkách Softpedia ocitli. Tento webový portál patří mezi největší portály, na kterých můžete stahovat aplikace. Dobrou zprávou je, že si přímo na něm můžete jednoduše vyfiltrovat veškeré aplikace, které jsou určené pro macOS – do cesty se vám tedy rozhodně aplikace pro Windows plést nebudou. Veškeré aplikace, které se na stránce Softpedia nachází, jsou každodenně udržované a aktualizované, abyste si mohli vždy stáhnout nejnovější verzi. Některé aplikace jsou pak opatřeny štítkem Softpedia Secure Download – takové aplikace se bezpečně stahují přímo ze stránek Softpedia a jsou testované proti virům a škodlivým kódům.

Na stránky Softpedia se přesunete pomocí tohoto odkazu

Pure Mac

Hledáte opravdu jednoduchou webovou stránku, která je pro všechny uživatele dostupná již po dobu několika dlouhých let? V tom případě se vám bude líbit Pure Mac. Jak už název stránky napovídá, tak zde najdete aplikace, které jsou určené jen a pouze pro operační systém macOS. Pokud každopádně čekáte, že se na stránkách Pure Mac dočkáte bůhvíjak moderního designu, tak se pletete. Pure Mac vsází na takový desin, který frčel před dlouhými lety – svým způsobem to ale není špatně, jelikož vás při vybírání aplikací nic neotravuje. Na hlavní stránce Pure Mac si stačí vybrat jednu z mnoha kategorií, ke které se vám poté zobrazí všemožné aplikace. Kromě toho se na stránce můžete podívat na poslední aktualizaci tohoto portálu. Pure Mac patří mezi bezpečné webové stránky pro stahování aplikací, každopádně berte v potaz, že vás veškeré odkazy ke stažení přesměrují na servery vývojářů aplikací.

Na stránky Pure Mac se přesunete pomocí tohoto odkazu

CNET Download

Stejně jako výše uvedené stránky, tak i CNET Download patří mezi webové portály, na kterých můžete jednoduše a hlavně bezpečně stahovat aplikace. Svým způsobem se dá říct, že se CNET Download podobá portálu Softpedia, na který jsme se již podívali výše. To znamená, že na něm najdete více než 150 tisíc aplikací, které jsou určené jak pro Windows, tak pro macOS a další operační systémy. Aplikace pro Mac si samozřejmě můžete vyfiltrovat, aby se vám vždy zobrazilo jen to, co vás zajímá. CNET Download každou aplikaci testuje na přítomnost virů či jiného škodlivého kódu, kromě toho na tomto portálu nenajdete ani takové aplikace, které například nemají správně vyplněné podmínky užívání, které modifikují webové prohlížeče (a další věci s nimi spojené), anebo které odesílají informace o využívání na vzdálené servery. U mnoha aplikací dokonce najdete také jejich recenze, a to přímo z portálu CNET.

Na stránky CNET Download se přesunete pomocí tohoto odkazu

MacApps

Pokud jste si v minulosti postavili či koupili svůj vlastní počítač s Windows, popřípadě pokud se věnujete stavění počítačů, tak zajisté znáte webovou aplikaci s názvem Ninite. Prostřednictvím této jediné aplikace jste schopni rychle a jednoduše nainstalovat veškeré základní informace, které nesmí chybět v žádném počítači – například různé přehrávače, komunikátory, vývojářské nástroje a další. Jednoduše si tedy vyberete aplikace, které potřebujete, a poté si stáhnete svůj vlastní Ninite, ve kterém se tyto aplikace nachází. Stažený Ninite pak stačí otevřít a počkat, dokud se vše automaticky nenainstalujte. Naprosto stejný nástroj existuje i pro macOS a nazývá se MacApps. Jednoduše si zde zvolíte aplikace, které chcete rychle nainstalovat na Mac, a poté si stáhnete jeden soubor, pomocí kterého je všechny rychle a jednoduše nainstalujete.

Na stránky MacApp se přesunete pomocí tohoto odkazu