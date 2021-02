Test dalšího prototypu vesmírné lodi Starship je na blízku. Dnes v noci totiž proběhl test motorů Raptor, tedy kdy byly motory na několik vteřin zažehnuty. Test, který by měl spočívat ve skoku do 10 kilometrů, je tedy opět o něco blíž. Že by prototyp zvaný SN10 mohl vyletět tento týden k nebesům ostatně potvrdil i Elon Musk na svém Twitteru. Snad se brzy dozvíme detaily.