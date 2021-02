Co dělat, když vám na Apple Watch nefunguje upozornění na mytí rukou po příchodu domů

S příchodem operačního systému watchOS 7 jsme se dočkali přidání hned několika nových a skvělých funkcí. Zmínit můžeme například sledování spánku, po kterém uživatelé volali už dlouhou dobu, anebo třeba upozornění na mytí rukou. Druhá funkce spustí automaticky 20sekundový odpočet poté, co pomocí mikrofonu a pohybových senzorů zjistí, že si myjete ruce. Mimo to si ale můžete nastavit, aby vás Apple Watch také dokázaly upozornit na to, abyste si umyli ruce po příchodu domů. Mnoho uživatelům však tato funkce z nějakého důvodu nefunguje. Pokud se chcete dozvědět více o řešení, tak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Co dělat, když vám na Apple Watch nefunguje upozornění na mytí rukou po příchodu domů

Jestliže se vám na Apple Watch po příchodu domů nezobrazí upozornění na to, abyste si umyli ruce, tak je řešení prakticky ve všech případech naprosto jednoduché. Je nutné, abyste svým hodinkám řekli, kde vlastně váš domov je. Pokud to hodinky neví, tak samozřejmě nemohou určit, jestli jste přišli domů a nezobrazí tak ani upozornění. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do nativní aplikace Kontakty. Popřípadě přejděte do aplikace Telefon, kde dole klepněte na možnost Kontakty.

V horní části se nyní zobrazí vizitka s vaším jménem , na kterou klepněte.

, na kterou klepněte. Nyní je nutné, abyste vpravo nahoře klepnuli na tlačítko Upravit.

Poté sjeďte o kus níže a vyhledejte sekci pro úpravu adresy: Jestliže máte nastavenou špatnou adresu domova, tak ji opravte; pokud zde adresu nemáte vůbec, tak klepněte na přidat adresu, vyberte domov a přidejte ji.

Poté, co budete mít vše opraveno a přidáno, tak klepněte vpravo nahoře na Hotovo.

Nyní už by měla funkce pro připomenutí mytí rukou po příchodu domů fungovat.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na Apple Watch opravit upozornění na mytí rukou po příchodu domů. Jen pro připomenutí – tuto funkci můžete jednoduše nastavit v aplikaci Watch, kde se přesuňte do sekce Moje hodinky. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte možnost Mytí rukou. Zde už jen stačí níže aktivovat funkci Připomínky mytí rukou. Pokud se zde funkce nenachází, tak berte na vědomí, že zároveň musí být aktivní funkce Odpočet mytí rukou. Jestliže vám připomínky mytí rukou nejdou aktivovat, tak je nutné v Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby -> Mytí rukou zaškrtnout možnost Trvale a aktivovat pomocí přepínače Přesná poloha.