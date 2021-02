Hodinky od Samsungu možná „přesedlají“ na Wear OS

Srovnáme-li si Apple Watch a Galaxy Watch od Samsungu, určit vítěze nebude vůbec těžké. Ač mají hodinky od jihokorejského giganta relativně povedený design i specifikace, leckomu je trnem v oku vlastní systém Tizen. Vypadá to ale, že Samsung u dvou budoucích modelů použije Wear OS, což by znamenalo širší možnost využití. Zmínit můžeme například Google Pay, jelikož Samsung Pay u nás k dispozici není.

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen.

— Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021