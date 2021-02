Podívejte se na 4K záběry z Marsu

Poté, co rover Perseverance poslal na Zemi první fotografii, se na sociálních sítích rozběhly diskuze, proč je ta fotka tak špatná a co na tomto projektu stálo miliardy dolarů. Tito komentující už ale asi netuší, že poslat fotografii z Marsu chvíli trvá. Proto se to udělalo ve velmi nízké kvalitě, aby NASA mohla demonstrovat, že rover na Marsu skutečně je. Časem pochopitelně bude fotografií více a budou vypadat zcela jinak. V odkaze pod odstavcem se můžete podívat na překrásné fotky pořízené roverem Curiosity. Zároveň se můžete podívat, jaké kamery má na sobě rover Perseverance. Časem k nám černobílé fotografie tedy jistě chodit nebudou.