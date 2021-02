Google přidá do Stadie letos okolo 100 her

Není tomu tak dlouho, co Google oznámil, že ruší studio, jež mělo pro platformu Google Stadia tvořit exkluzivity. Tento krok ale rozhodně neznamená, že by Google Stadii odpískal, jelikož letos má na platformu dorazit kolem stovky her. Již brzy by pak mohly dorazit tituly jako FIFA 21, Kaze and the Wild Masks, Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut nebo Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition. O něco později se pak hráči mohou těšit také na Far Cry 6. Google to ale i tak bude mít těžké, jelikož například GeForce Now přidává hry daleko poctivěji.