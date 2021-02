Do dražby jde další relikvie ze života Steva Jobse, stojí jako nové auto

Movití fanoušci Applu a zejména pak Steva Jobse budou mít již brzy možnost získat jednu z velmi cenných relikvií spojenou právě s otcem jablečné společnosti. Řeč je konkrétně o dotazníku pro zaměstnání vyplněném v roce 1973 Stevem Jobsem po jeho odchodu z Reed Collage.

Dotazník jako takový toho příliš mnoho zajímavého neobsahuje. Dočtete se z něj totiž jen pár informací o Jobsovi v čele s jeho dovednosti ve formě ovládání počítače, kalkulačky, designu a technologií. Svým způsobem úsměvně pak může v dnešní době působit kolonka pro telefonní číslo, ve které je vepsáno -none-, tedy, že Jobs tehdy žádný telefon nevlastnil. To však bylo v sedmdesátých letech minulého století naprosto normální. Ostatně, kdyby ne, jen stěží by Jobs získal o rok později práci v Atari, kde pracoval se Stevem Wozniakem až do roku 1976, kdy se spolu rozhodli založit Apple.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud náš magazín čtete již delší dobu, možná vám pracovní dotazník výše povědomý a my vám musíme dát za pravdu. V aukci se totiž poprvé objevil už v roce 2018, kdy se prodal za 175 000 dolarů. Za kolik se prodá nyní je sice v tuto chvíli nejasné, jelikož však předměty s podpisem Steva Jobse letěly nahoru, takřka 100% bude cena výrazně vyšší. I kdyby tomu tak však nebylo a dotazník se prodal “jen” za 175 000 dolarů, přišel by si jeho šťastný majitel na zhruba 4025000 korun. Jak celá aukce dopadne se přesvědčíme konkrétně 24. března, na který je naplánovaný její konec.