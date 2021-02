Kdy bude první letošní Apple Keynote? Nejvíce se mluví o těchto dvou termínech

Kdy bude první letošní Apple Keynote? Tak přesně na tuto otázku se vás v posledních dnech ptá čím dál více ať už v našich diskuzích pod články, na Facebook, na fóru či ve zprávách. Ačkoliv zatím samozřejmě nejsme schopni říci přesné datum, jelikož jej Apple stále neoznámil, v kuloárech se již šušká o dvou termínech, které se pro jarní Keynote zdají více než vhodné. Které to tedy jsou?

Kdy bude první letošní Apple Keynote?

Zakroužkujte si v kalendáři úterky 9. a 16. března. Právě tyto dny se totiž zdají podle naprosté většiny přesných analytiků a leakerů v čele s Jonem Prosserem či Komiyou jako nejpravděpodobnější. Zatímco však první jmenovaný zastává názor, že 9. dojde jen k oznámení eventu a 16. k jeho pořádání, druhý je spíš přesvědčen o uspořádání Keynote hned zkraje měsíce. Jelikož však obě data od sebe dělí pouhý týden, je ve výsledku asi vcelku jedno, kdo z leakerů má pravdu – důležité je totiž to, že se podle obou (a celé řady dalších méně významných leakerů) první letošní Keynote dočkáme skutečně už v březnu.

Stejně jako v případě Keynotes z loňského roku, i první letošní tisková konference Applu se má uskutečnit ryze on-line kvůli obavám ze šíření koronaviru. Co se pak týče produktů, které by se na ní měly představit, jsou to například lokalizátory AirTags, ale možná i iPhone SE 3. generace, redesignované iMacy či AirPods 3. generace a AirPods Pro 2. generace. V úvahu dále připadají i nové iPady Pro či Apple TV. Chystaných novinek je tedy více než dost a my můžeme jen doufat, že jich Apple světu ukáže co možná nejvíce.