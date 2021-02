Herní horor Little Nightmares II dostává startovní trailer a první recenze

Herní horory jsou mezi hráči stále oblíbenější. Pokud patříte mezi ně, měli byste zbystřit. Startovní trailer totiž dostává hra Little Nightmares II. Jde o plošinovku, přičemž je nutné říct, že hra nebude tak propracovaná a graficky úchvatná jako třeba nedávný hit The Medium. I tak má ale titul skvělé recenze, což můžete vidět níže. Little Nightmares II si zahrajete na PC, Nintendo Switch, PS4 a XONE. Máte tento žánr her rádi?