Schopnost Apple Watch rozpoznat COVID-19 je čím dál reálnější

V posledních měsících jsme mohli již několikrát slyšet o tom, že by mohly být Apple Watch schopné rozpoznat nákazu koronavirem ještě před jejím propuknutím, což by pomohlo zamezit v jejím šíření. Ačkoliv této schopnosti hodinek alespoň podle internetových diskuzí přespříliš jablíčkářů nevěřilo, z čím dál více lékařských studií vyplývá, že toho zřejmě skutečně schopné jsou. Další z nich byla nyní zveřejněna v prestižním lékařském magazínu Journal of Medical Internet Research.

O studii se zasloužili konkrétně vědci z nemocnice Mount Sinai v New Yorku. Těm se při zkoumání psychologických dopadů na zdravotníky pracující v nemocnicích během pandemie podařilo zjistit, že díky změnám v srdeční činnosti po nákaze koronavirem by měly být Apple Watch a později zřejmě i jiné chytré hodinky schopné detekovat nákazu až sedm dní před jejím propuknutím, což by znamenalo, že by se nakažený jedinec mohl izolovat od ostatních ještě bez jakýchkoliv příznaků, avšak už v době, kdy by měl být přenašečem, a tím tak zamezit dalšímu šíření koronaviru. Studie nicméně zatím stále probíhá a na její finální výsledky si tak bude muset svět ještě počkat. Už nyní se ale dá říci, že pokud budou její výsledky uspokojivé, Apple se zcela určitě pokusí své hodinky naučit koronavirus rozpoznávat. Bojovat se totiž proti němu snaží všemi dostupnými prostředky a proto by bylo velmi zvláštní, kdyby tomu tak nebylo zrovna v tomto případě.

Fotogalerie recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 Recenze Apple Watch Series 6 apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +7 Fotek apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 2 apple watch series 6 lsa 1 Vstoupit do galerie

Pozitivní zprávou v souvislosti s možnou detekcí koronaviru Apple Watch je i to, že jsou toho z logiky věci schopné už nynější modely. Jablíčkáři se tak zřejmě nemusí obávat toho, že by si kvůli této funkci museli kupovat nové Apple Watch Series 7. Pravdou sice je, že se může Apple rozhodnout funkci na nejnovější model omezit kvůli snaze zvýšit jeho prodeje, avšak to se zdá v nynější situaci ve světě dost nepravděpodobné. Omezení rozpoznávání koronaviru na Series 7 kvůli lepší prodejnosti na úkor všech ostatních modelů, na kterých by vše fungovalo také, by mu totiž dal světa zcela určitě dost “sežrat”.