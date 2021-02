Netflix přidává další očekávaný film, a sice Zprávy ze světa (News of the World), v němž v hlavní roli vidíme Toma Hankse. Ve snímku hraje veterána z občanské války, který cestuje ze zajetí osvobozenou dívkou do Texasu. Jednička mezi videostreamovacími službami odkoupila práva od studia Universal. Na snímek se můžete podívat i s českým dabingem. Informaci o novince přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.