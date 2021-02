Apple Maps okopírují s příchodem iOS 14.5 jednu z nejužitečnějších funkcí Waze

Apple Maps se sice v současnosti mezi nejoblíbenější navigační aplikace neřadí, to by se však mohlo v dohledné době začít strmě měnit. V betě iOS 14.5 se totiž objevila v této aplikaci zajímavá vylepšení, která její využitelnost výrazně zvýší. Řeč je konkrétně o možnostech nahlásit při cestování nehody, rizika například ve formě předmětů na silnici a tak podobně či policejní hlídky, které se následně objeví v navigacích ostatních jablíčkářů. Jedná se tedy o funkci, kterou proslavila apliakce Waze a kterou relativně nedávno přidaly i Google Maps.

Nahlásit událost při cestování bude v Apple Maps možné hned dvěma způsoby – konkrétně skrze Siri a hlasový pokyn či přes klasické rozhraní vyjíždějící na displeji telefonu či obrazovce CarPlay. V obou případech je zadávání problému nastaveno tak, aby řidiče rušilo co nejméně při řízení a tím jej tedy ani neohrozilo na jeho bezpečnosti. Jak dobře bude celá novinka fungovat je však zatím ve hvězdách, jelikož se do ní musí zapojit co možná nejvíce řidičů s chutí problémy nahlašovat, což slouží de facto i jako ověřovací mechanismus hlášení. Pokud se však dostatek řidičů nenajde, je docela dobře možné, že u nás funkce nemusí fungovat dobře nebo ani vůbec.

Jelikož je beta testování iOS 14.5 zatím v plenkách, je vcelku pravděpodobné, že se novinka z Apple Maps dočká ještě pár úprav, než bude vydána pro veřejnost. Co se pak týče právě vydání, s tím se v případě iOS 14.5 počítá zhruba v polovině března. Čistě teoreticky by se tak mohlo stát na první jarní Keynote, která je také v tomto období očekávaná, byť ze strany Applu zatím potvrzená není. Vše tak v tomto směru ukáže až čas, kterého má ale zatím kalifornský gigant na rozdávání. Své Keynotes totiž ohlašuje zpravidla s dvoutýdenním předstihem, což by znamenalo, že Keynote v půli března oznámí nejdříve na jeho začátku.