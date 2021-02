Remaku Prince of Persia: The Sands of Time se odkládá

Herní Prince of Persia má mezi fanoušky jistě pořádný zástup hráčů. V minulém roce se začalo šuškat o možném pokračování. Někteří byli možná zklamaní, když Ubisoft oznámil pouze remake Prince of Persia: The Sands of Time. Titul způsobil rozporuplné reakce, přičemž největším tématem byla pravděpodobně vizuální stránka. Tak či onak, v Ubisoftu zřejmě narazili na komplikace, neboť bylo prostřednictvím Twitteru avizováno, že se hra odkládá na neurčito.