EA by mělo na jaře odhalit informace okolo dalšího dílu z jejich velmi populární série Battlefield. Šéf společnosti Andrew Wilson odhalil, že nový díl se plánuje na konec tohoto roku, přičemž k odhalení by mělo přijít do léta (březen – červen). Dle jeho slov se má jednat o „návrat k epické válečné vřavě“. Na oficiální představení tak musíme ještě nějakou chvíli počkat. Snad to bude stát za to.