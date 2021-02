Je jistě pravdou, že strategickým hrám se takové pozornosti nedostává. Milovníci tohoto druhu her by přesto měli zbystřit, a to kvůli Total War: Warhammer III. Hráči se mohou těšit na nové rasy, frakce a jednotky. Dobrou zprávou je potom fakt, že na titul nebudeme muset ani příliš dlouho čekat. Vyjít by měl totiž již letos na PC. Pod odstavcem naleznete trailer.