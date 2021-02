God of War dostává aktualizaci pro PS5. Užijete si 4K při 60 fps

God od War platí za jednu z nejlepších her na PS4. Vzhledem k nedávnému upgradu mají její vlastníci o důvod více zahrát si ji na PS5, jelikož byla odemknuta možnost hrát hru ve 4K rozlišení při 60 snímcích za vteřinu. Zahrajete si tuto pecku znovu na PS5?

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow!

✔️ Syncs to 60 FPS

✔️ 4K Checkerboard Resolution

✔️ 2160p

✔️ Free Update for PS5 Users

Check out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) February 1, 2021