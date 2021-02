5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (3. 2. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jetsliže se považujete za milovníka umění a rádi byste přetvořili vaše fotografie do podoby uměleckého díla, zbystřete. Dnes totiž do akce zavítala vcelku populární aplikace Photo Art Filters: DeepStyle, která za pomoci umělé inteligence a neuronových sítí dokáže snímek v okamžiku proměnit do požadované podoby.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Pamatujete si ještě na starší fotografie, které se nepyšnily „čistotou“ a nejlepší ostrostí? Tak přesně tyhle snímky v poslední době nabírají na oblibě. Pokud se sami řadíte mezi milovníky zmiňovaných starších fotografií, mohla by vás nadchnout aplikace Grungetastic. Ta totiž dokáže vaše snímky přetvořit do starší podoby. Podrobně si program můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 249 Kč (179 Kč)

Další aplikace, která dokáže přetvořit vaše fotografie, je Portrait Painter. Jak je již ze samotného názvu patrné, tento program dokáže snímek převést do podoby nádherně malovaného portrétu a v okamžiku tak z něj taktéž udělat umělecké dílo. Bližší pohled na schopnosti programu získáte po nahlédnutí do přiložené galerie.

Původní cena: 499 Kč (229 Kč)

Aplikace Holdr dokáže posunout vaši produktivitu kupředu, jelikož se vám postará o správu snímků obrazovky, o historii záznamů zkopírovaných do schránky, a zároveň funguje jako „zásobník“ pro soubory, které potřebujete mít po ruce. Tímto vám značně usnadní vaši práci.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Do akce znovu zamířil veleúspěšný titul Euro Truck Simulator 2. V této hře se zhostíte role řidiče nákladního vozidla a váš úkol bude jasný – převážet nejrůznější náklad přes celou Evropu. Přitom se budete muset snažit o vybudování vlastní přepravní společnosti, kdy postupně nasbíráte několik zaměstnanců a maximalizujete tak své zisky. Hru si navíc můžete zdarma vyzkoušet skrze demo verzi.