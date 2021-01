7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (29. 1. 2021)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže se řadíte mezi milovníky logických her a hledáte nějaký parádní titul, který by vás dokázal zabavit na dlouhé hodiny, zbystřete. Do dnešní akce totiž zavítala oblíbená hra ColorFold, jež si můžete stáhnout zcela zdarma. Ve hře přitom budete muset pouze přehýbat a různě posouvat barevné stuhy. Ačkoliv to zní jednoduše, nenechte se zmást – některé úrovně vám totiž dokáží parádně zavařit hlavu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Operační systém iOS 14 s sebou přinesl řadu parádních novinek, ze kterých bezkonkurenčně vyčnívají nové widgety. Ty si totiž konečně můžete umístit i na domovskou obrazovku a mít tak dokonalý přehled. Aplikace Photobox Widget vám doslova umožní si na plochu „vyvěsit obraz,“ protože vám umožní si dát vybranou fotografii do podoby widgetu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Filter Candy získáte parádní nástroj, který je primárně určen pro úpravu vašich fotografií. Tento program konkrétně nabízí několik skvěle předpřipravených filtrů, s jejíchž pomocí dokážete vašim fotkám a snímkům vdechnout úplně nový smysl.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Color Accent taktéž pochází od stejného vývojáře jako výše zmiňovaný program Filter Candy. Oba nástroje spojuje jejich neuvěřitelná jednoduchost. Tato aplikace naopak dokáže vaše fotografie předělat do černobílé podoby, akorát že vyznačené místo ponechá barevně. Jak to vypadá v praxi si můžete prohlédnout níže.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže pro komunikaci s rodinou nebo přáteli používáte výhradně nativní řešení iMessage, možná by vám mohla přijít vhod aplikace Virgin Mary Sticker. Tento nástroj vám totiž zpřístupní kolekci se samolepkami, na kterých je vyobrazena Panna Marie.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Video Editor for Instagram primárně cílí na milovníky sociální sítě Instagram. Pokud zde rádi přidáváte různá videa a chtěli byste je posunout o úroveň kupředu, možná by vás tohle řešení mohlo zajímat. Program totiž nabízí přívětivé uživatelské prostředí a řadu šablon, díky čemuž vám pomůže s tvorbou toho nejlepšího videa určeného do vašeho příběhu.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy by se vám hodilo mít zároveň otevřené dvě okna prohlížeče, každé na jedné straně obrazovky? Přesně tohle vám umožní aplikace WebDuo Pro, díky čemuž tak můžete mít lepší přehled nad obsahem a koukat na dvě stránky současně. V případě iPadu Air 2, iPadu mini 4 a iPadu Pro (a novějších generací) si dokonce můžete otevřít okna tři.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)