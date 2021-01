GeForce RTX 3060 by měla vstoupit do prodeje na konci února

Není tomu tak dlouho od představení GeForce RTX 3060, tedy další karty od Nvidie s architekturou Ampere. Dle uniklého plánu by tato karta měla být 19. února odeslána na test redaktorům. Lze tedy předpokládat, že přibližně po týdnu by mohla být uvedena do prodeje. Jen připomeňme, že karta disponuje 12 GB paměti GDDR6, což je více než u RTX 3080. Na každý pád i zde se dá očekávat, že půjde o nedostatkové zboží.