Není tajemstvím, že Netflix pracuje na prequelovém seriálu The Witcher: Blood Origin, jehož příběh by měl diváka zavést k událostem vzdálených tisíce let od narození prvního Zaklínače. Herecké řady tohoto seriálu obohatí herečka Jodie Turner-Smith, kterou můžete znát například ze seriálů Nightflyers nebo Poslední loď. Hrát má postavu divoké válečnice. Seriálu bychom se měli dočkat někdy v příštím roce. Informaci přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.