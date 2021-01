Huawei údajně přemýšlí o prodeji svých řad P a Mate jinému výrobci

Čínský gigant Huawei údajně přemýšlí o prodeji svých prémiových řad P a Mate. Dle některých zdrojů je dokonce v počátečním stavu vyjednávání s neznámým kupcem ze Šanghaje. Pokud by se tak stalo, mohl by to znamenat konec podnikání v sekci prémiových zařízení. Na druhou stranu nevíme, zda se nejedná jen o „kachnu“. Huawei totiž stále vyrábí své vlastní špičkové čipy. Zvěsti o možném prodeji prémiových řad se dostaly i k samotné společnosti. Její mluvčí řekl, že se nezakládají na pravdě a Huawei takový záměr nemá. Ať už je pravda kdekoliv, případný kupec by musel pravděpodobně sáhnout hluboko do kapsy. Podle odhadů IDC se mezi 3. čtvrtletím 2019 a 3. čtvrtletím 2020 dodalo smartphonů řady P a Mate za 39,7 miliard dolarů. Uvidíme, jak tento příběh dopadne.