5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (25. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže se mezi vaše zájmy řadí kreslení, malování a výtvarná činnost obecně a rádi byste vytvářeli díla i v digitální podobě, zbystřete. Do akce totiž vstoupila populární aplikace Mybrushes-Sketch,Paint,Design, která je dnes k dostání za pakatel. V rámci tohoto programu budete mít k dispozici bohaté možnosti, řadu skvělých nástrojů a pro co možná nejpřesnější práci samozřejmě nechybí ani systém vrstev.

Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

Stažením programu ScrollStickies získáte perfektní řešení, které vám dokáže posloužit jakožto alternativa k nativní aplikaci Lístečky. Výhodou tohoto nástroje je, že veškeré jednotlivé lístečky se automaticky ukládají a zároveň nabízí jednořádkové „čtecí zařízení,“ což se může v určitých momentech hodit.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Lossless Photo Squeezer – Reduce Image Size slouží pro kompresi vašich fotografií. Pokud tedy častokrát pracujete se snímky ve formátech JPEG, PNG či GIF a potřebovali byste bezztrátově zmenšit jejich velikost, program v rychlosti vše vyřeší za vás. Zároveň nabízí i ztrátový režim pro obrázky JPEG, díky čemuž dokáže velikost zmenšit až o polovinu, a to pouze s minoritním úbytkem na kvalitě.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Pokud byste chtěli rozšířit své znalosti z oboru zeměpisu, určitě byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Earth 3D – World Atlas. Jedná se totiž o skvělý interaktivní glóbus, který vám dokáže poodhalit nádhery naší planety Země. Dokonce si můžete prohlédnout i světově významné reálie a o všem se dočíst řadu stručných informací. Více vám prozradí níže přiložená galerie.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Zajímáte se o auta a už nejednou vás přepadla otázka, jaké by to asi bylo, kdybyste si otevřeli svou vlastní dílnu? To si budete moci vyzkoušet ve skvělé a velice oblíbené hře Car Mechanic Simulator 2018. Vaším úkolem bude opravovat auta zákazníků, lakovat je, vylepšovat a následně i testovat.

Původní cena: 19,99 € (7,99 €)