Minirecenze Bully: Anniversary Edition pro iOS: Simulátor školního grázla, který rozhodně stojí za vyzkoušení

Pokud jste někdy projížděli nabídku her v App Store, jistě jste v sekci „Nejlepší placené hry“ vždy narazili na někdejší pecku od Rockstaru zvanou Bully. Na hru si brousím zuby od té doby, co jsem ji tam viděl, tedy už opravdu hodně dlouho. Obával jsem se ale ovládání a zároveň se mi nechtělo utrácet 179 korun, což z Bully dělá jednu z nejdražších her v App Store. Svůj strach z nekomfortního hraní i „touhu šetřit a neutrácet za hlouposti“ jsem ale úspěšně překonal. V následujících řádcích se vám budu snažit říct, zda Bully za utracené peníze opravdu stojí.

Jen na okraj připomeňme, že se jedná v podstatě o port někdejší pecky z PS2, ovšem s vylepšenou grafikou. Budete hrát za Jimmyho Hopkinse – sígra, kterého matka šoupla do soukromé školy, aby se „dal dohromady“. Tamní školský ústav je ovšem z podstatné části směsicí podobných výtečníku a šikana je zde na denním pořádku. Zpočátku splníte pár úkolů, zmlátíte pár lidí a ve škole máte reputaci jako „ten nový“, o kterém všichni mluví. Nechci nikterak prozrazovat příběh, počáteční úkoly ale budou jednoduchou klasikou typu odnes toto, promluv s tamtím, rozbij ústa tomu. Časem se mise začnou komplikovat, přibydou stealth mise a honičky, kde pro chyby není moc prostoru. Na mapě vidíte i ikony „dolárků“, kdy máte možnost udělat brigádu a vydělat nějaké peníze. Náplní těchto úkolů je například posekat trávník nebo dělat poslíčka. Jakmile budete procházet městem nebo školou, budou k vám přibíhat studenti a spoluobčané s tím, že nutně potřebují pomoct. Tyto dobrovolné úkoly jsou velmi jednoduché. Často zanesete dívce čokoládové srdce, vyloupíte školní skříňku, doručíte vzkaz, rozbijete někomu nos, donesete toaletní papír a podobně. Za splnění dostanete peněžitou odměnu. Za peníze pak můžete kupovat předměty, oblečení či zajít třeba k holiči.

Náplní hry je fakt, že jste student. Navštěvujete tedy ranní a odpolední hodiny (pokud chcete). Vyučuje se zde několik předmětů jako angličtina, kdy musíte z několika písmen do určitého času vytvořit nějaký počet slov, matematika, kdy samozřejmě počítáte, nebo hodina umění, kdy „malujete“. Setkáte se zde také s biologií, kde pitváte tvora, vyučováním tělocviku, hudby, chemie nebo třeba fotografování. Hodiny probíhají jednoduchou formou, kdy třeba na hodině chemie a hudby musíte v určitý moment klikat na různé znaky. Dost si například vzpomenete na mise v legendárním GTA: SA, kdy jste v autě s hydraulikou tancovali do rytmu. Podobnost s GTA je zde samozřejmě obrovská a je jedno, zda zmíníme peprnou mluvu, skvělý dabing nebo kameru. Zatímco v GTA vám život a vaši práci v gangu ztěžovali policisté, zde to budou kromě nich také prefekti. Ti se pohybují na školním pozemku a dopadnou vás, jakmile máte být na hodině a nejste tam, někoho mlátíte nebo děláte různé nekalosti. Jste-li chyceni, jste buď odvedeni na hodinu, nebo k řediteli. Ten vám uloží nějaký úkol (například jsem musel sekat trávník), nebo vás pouze pokárá. Často vám ale zmizí z inventáře nějaký předmět. Po kapsách máte kupříkladu plato vajec, která se skvěle hodí na provokování nebo odpoutání pozornosti, prak, dělobuchy nebo zkumavky se smradlavým obsahem. Zkrátka a dobře jde o poctivou výbavu každého sígra. Chytnou-li vás ve městě policisté, zavezou vás do školy, nebo podstoupíte výslech na policejní stanici, kdy vám opět zmizí z inventáře nějaké předměty.

Jelikož jste známý dacan, častým prostředkem vyříkáním sporů je pěstní souboj. Za sebe může říct, že tyto souboje si užívám nejvíce. Postupem času se samozřejmě naučíte nové techniky boje. Udělit soupeři K.O. je tak rychlejší a hezčí na pohled. Svého soupeře můžete žduchnout, povalit na zem, dát mu „čelo“ a podobně. Jakmile jste zraněn, uzdravíte se koupí syceného nápoje v automatu nebo někde v obchodě. Prostředí kolem vás je opravdu velmi živé. Studenti i lidé ve městě spolu navzájem hovoří a pokřikují i na vás, a to například za situace, kdy nejste ve škole. Tu a tam se přistihnete, že neplníte úkoly a jen tak se poflakujete během jízdy na kole nebo skateboardu. Dobrou zprávou je, že Jimmy je plavec. Jakmile tedy spadnete do vody, není žádný problém. Vaše postava také potřebuje chodit spát. V ten moment je třeba jít na koleje a vyspat se. Neuděláte-li tak, Jimmy usne.

Jelikož jde o hru na iPhone, možná vás napadne, jak bude zlobit ovládání. To je za mě naprosto v pohodě, byť minimálně zpočátku trošku zápasit budete. Občas nastává problém při bitkách, kdy hra špatně vyhodnotí, koho vlastně chcete tlouci. Může se tak klidně stát, že budete řezat svého parťáka. Taktéž doporučuji oddálit od tlačítka „akce“ tlačítko kooperace, což se dá udělat v menu. Nesčetněkrát se mi stalo, že místo polibku dívce, abych si zvýšil hodnotu maximálního zdraví, jsem jí nechtěně dal dělo do zubů. V takovém případě samozřejmě z romantické chvilky není nic a dívka s monoklem si s brekem letí stěžovat prefektům.

Resumé

O hře Bully: Anniversary Edition by se dalo napsat daleko více textu a rozebrat například vedlejší činnosti jako hraní videoher nebo aktivity v lunaparku. Věřím, že ale toto přiblížení potenciálnímu zájemci bude stačit. Bully je GTA ze střední školy ve vaší kapse a mohu říct, že vás čeká pěkná porce zábavy.

