Recenze Samsung Galaxy S21 Ultra: Jak si stojí nejžhavější androidí novinka proti iPhonům 12 Pro?

Od představení nových vlajkových lodí Samsungu ve formě modelů Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra už uplynul více než týden, který stačil některých předním světovým médiím k vytvoření prvních obsáhlejších recenzí. Mnohé z nich jsou pak velmi zajímavé i pro fanoušky Applu, jelikož v nich recenzenti novinky od Samsungu srovnávají s loňskými iPhony 12 Pro. Jak se jim jeví například nejnadupanější Galaxy S21 Ultra s 12 či 16 GB RAM paměti a čipsetem Snapdragon 888 v porovnání s iPhonem 12 Pro?

Pokud byste čekali, že novější Samsung musí iPhony zákonitě převálcovat, jste na velkém omylu. Z většiny zahraničních recenzí se totiž zatím zdá, že je souboj těchto telefonů velmi vyrovnaný. Například recenzenti z The Verge chválí nový Galaxy S21 Ultra za jeho zpracování a především pak to, jak skvěle se drží v ruce. Telefon má totiž na rozdíl od iPhonu zaoblené hrany, které se zkrátka drží lépe a v ruce díky nim působí telefon i jistěji. Co se pak týče designu telefonu jako takového, ten je dle nich také skvělý, avšak toto hodnocení je ryze subjektivní záležitostí a proto nemá smysl polemizovat nad tím, zda je vzhled lepší u iPhonu či u Galaxy S21. Velmi zajímavé jsou však výsledky fototestu. Ačkoliv se Samsung snažil, seč mu síly stačily a jeho fotoaparát vypadá alespoň papírově oproti tomu u iPhone 12 Pro (Max) lépe, podle recenzentů byste větší rozdíly hledali marně. Některé fotky zvládá líp S21 Ultra, některé iPhone 12 Pro a některé jsou si pak podobné jako vejce vejci. Pokud by vás pak zajímalo porovnání operačních systémů, to hraje do karet i nadále Applu. Nadstavba Androidu, kterou Samsung pro své novinky vytvořil, je sice kvalitní, ale podle recenzentů z ní na některých místech vyzařuje spíš snaha co nejvíce zamotat uživatele po vzoru Applu do svého ekosystému než jim reálně nabídnout přívětivé prostředí. S ohledem na všechny tyto skutečnosti je tedy The Verge názoru, že Galaxy S21 Ultra loňské iPhony 12 Pro neohrozí, jelikož hromadný úprk jablíčkářů od Applu nezpůsobí.

Stejný názor zastává i CNBC, dle kterého též je jakýkoliv větší přechod jablíčkářů na novinku od Samsungu velmi nepravděpodobné, jelikož toho telefon zkrátka tolik navíc nenabízí. Jedním z jeho vrcholů, kterými iPhone překoná, je nicméně jeho displej, který je dle recenzentů naprosto fenomenální a to jak díky skvělému rozlišení a vysokému jasu, tak i díky vysoké obnovovací frekvenci fungující i při nastavení nejlepších možných specifikací displeje. Zde tedy nezbývá než doufat, že se Apple letos “pochlapí” a iPhony 13 osadí panely, které se tvrdé androidí konkurenci vyrovnají.

Skutečně zajímavý pohled přinesl i portál CNET, který se ve svých testech zaměřil primárně na čipset Snapdragon 888, který Samsung vytvořil právě pro své nejnovější vlajkové lodě. Od toho se sice očekávaly velké věci, uniklé benchmarky před jeho představením však přehnané nadšení s předstihem krotily a jak se nyní ukazuje – dělaly to právem. Čip v nových telefonech Galaxy S21 se totiž ani v kombinaci s brutální náloží RAM paměti v porovnání s iPhony 12 Pro a jejich čipy A14 zkrátka nechytá. Na rozdíly mezi nimi se můžete podívat v tabulce níže.

Zdroj: CNET

Podtrženo, sečteno – nové Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra od Samsungu jsou sice skvělými telefony a velmi slušným krokem řady Galaxy S vpřed, rozhodně je však nelze označit za zabijáky iPhonů a to ani přesto, že dorazily dobrého čtvrt roku po jejich odhalení. Apple si tak díky tomu může oddychnout – o své uživatele totiž v žádném velkém měřítku zcela určitě nepřijde. Fanoušci Androidu naopak mohou být s novinkou více než spokojení.