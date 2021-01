Plán SpaceX je jasný. Kosmické lodě Starship by měly startovat z plovoucích kosmodromů, které by měly být umístěny přibližně tři desítky kilometrů od pevniny. Jedním z důvodů je například vysoká hlučnost při startu. SpaceX už se na start pomalu připravuje, jelikož společnost koupila v Port of Brownsville v Texasu dvě ropné plošiny. Reportér CNBC na Twitteru řekl, že budou opravdu přeměněny na kosmodromy pro Starship.