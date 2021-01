Recenze Fixed Powerstation 3in1: Vše, co potřebujete

Když Apple v roce 2017 představil spolu s iPhony 8/8 Plus/X a Apple Watch Series 3 bezdrátovou podložku AirPower, většina jablíčkářů jásala. Podložka totiž měla zvládnout nabíjet bezdrátovou cestou zároveň trojici zařízení, a sice iPhone, Apple Watch a AirPods s bezdrátovým pouzdrem, které v tu dobu také na trhu nebylo. Jak už ale víme, Apple to s AirPower nezvládl a po dlouhé době celý projekt poslal k ledu. Mohlo by se tak zdát, že vidina nabíjecího zařízení pro výše zmíněné produkty je tatam. Není tomu ale pravda. Konkurence nabízí různá řešení, která mají umožnit nabízet vaše zařízení sympaticky na jedné nabíječce. Byť tyto produkty nemají technologie jako AirPower, běžný uživatel zkrátka a dobře chce, aby se mu výše zmíněná zařízení nabíjela na nočním stolku pospolu. Přesně toto splňuje FIXED Powerstation 3in1. Pojďme se na tuto nabíječku podívat trošku blíže.

Nejdříve ale jako obvykle k obsahu balení. Musím říct, že produkt mě zaujal už od krabičky, jelikož ta je ve tvaru jehlanu. Má bílou barvu a na její čelní straně vidíme produkt v celé své kráse a vlastně vše, co od něj můžeme čekat. Jakmile krabičku otevřeme, vidíme stojánek bezpečně zabalený do sáčku. Spolu s ním také manuál a metrový USB-C kabel. Podíváme-li se na technické specifikace, jejich výčet nebude dlouhý. Primární plocha nabíjení má výstup 15W/10W/7,5W a 5W. Sekundární plocha má pak výstup 5W a 3W. Konektor USB-A (pro Apple 5V/1A). Konektor USB-C má vstup 9V3A/9V2A nebo 5V/3A.

Celá konstrukce je vyhotovena z umělé hmoty, jež má matnou barvu. Byť na pohled vypadá opravdu dobře, stojánek na smartphone, který má povlak, jenž na dotek připomíná pryž, opravdu dost trpí na zanechávání otisků. Což samozřejmě nevypadá hezky, ale na funkčnost to nemá žádný vliv. Na druhou stranu je fajn, že šmouhy „očistíte“ několika pohyby. Z této konstrukce je vyhotoveno rameno, na jehož konci je otvor pro Apple Watch. Ne, magnetický úchyt zde nenajdete. Otvor je dělaný pro vaši klasickou nabíječku od Apple Watch. Ze spodní strany magnetický dock vtlačíte do otvoru. Nabíječku pak připojíte k USB-A konektoru, který se nachází na zadní straně zařízení. Pokud tedy budete skrze FIXED Powerstation 3in1 nabíjet vaše hodinky, v podstatě tak budete dělat skrze vlastní nabíječku, která je uchycena v konstrukci. Možná vás v tomto případě napadne, že ze zařízení bude nevzhledně vykukovat kabel. S tímto problém nebude, jelikož ze zadní strany stojánku pro iPhone jsou úchyty pro kabel, kolem kterých nabíjecí kabel jednoduše omotáte. Pokud jde o samotný otvor, ten je dostatečně těsný a budete muset opravdu zabrat, abyste nabíjecí dock do něj správně napasovali. V konstrukci je zároveň vedle otvoru mezírka i pro kabel, která je dostatečně hluboká. Nemusíte se tedy bát, že byste snad kabel při zasunování nabíjecího docku do otvoru „lámali“.

Vedle konstrukce na iPhone a AppleWatch uvidíte vyvýšenou plochu, které slouží pro AirPods. Nabijete zde ale jakékoliv sluchátka, jež podporují nabíjení standardem Qi. Dokážete zde nabít i smartphone, nicméně se bude nabíjet jen 5W, zatímco primární plocha pro smartphone nabídne až 15W. Pokud budete chtít důstojně nabíjet všechna tři zařízení, budete potřebovat minimálně 15W adaptér, s čímž je třeba počítat. Zpět ale k nabíječce. Podíváme-li se na podložku, na její čelní straně vidíme dvě LED diody, které svítí, když se nabíjí skrze dotykovou plochu. Na zadní straně pak vidíte USB-C konektor pro nabíjení a již zmíněný USB-A konektor na nabíječku od Apple Watch. Na spodní straně zařízení nalezneme čtveřici protiskluzových nožiček, které fungují dobře. Jakmile o nabíječku zavadíte, není třeba myslet na nějaké odsunutí a například následný pád ze stolu.

Sám osobně se řadím k těm, kteří byli z odpískání AirPower celkem zklamaní, jelikož zařízení nabíjím různě po pokoji. Vidina podobného řešení 3v1 mi tedy je nanejvýš sympatická. Po dobu testování jsem si nabíječku FIXED Powersttaion 3in1 velmi oblíbil. Zpočátku jsem byl velmi zklamaný absencí magnetického úchytu pro hodinky a povinnosti vměstnat do otvoru nabíječku. Nakonec toto řešení shledávám za poměrně povedené. Kdysi jsem měl podobný produkt půjčený a velmi jsem si na magnet stěžoval, jelikož nebyl dostatečně silný. Dost jsem se tedy strachoval, aby hodinky nespadly. Proto jsem je kolikrát raději zapnul řemínek, aby Apple Watch před případným pádem ochránil. Od nabíjecího docku od Applu víte, co můžete čekat. Magnet je pro tyto účely dostatečně silný, strach tedy není na místě. S obmotáním kolem úchytů jsem rovněž neměl žádný problém. Zde ale záleží na vás. Pokud vás kabely iritují, uvážete je a bude to bez problému. Já osobně kabel neřeším a hlavní pro mě bylo, abych měl hodinky i iPhone ráno nabité. AirPods každý den nenabíjím, bohatě mi tak stačila 15W nabíječka, jelikož můj iPhone XR si stejně více jak 7,5W nevezme.

Musím říct, že po počátečním zděšení s nabíjením Apple Watch myslím, že toto zařízení od FIXED je opravdu dobrým produktem, pokud podobný způsob nabíjení hledáte. Za noc spolehlivě nabijete iPhone, Apple Watch i Airpods či jiná sluchátka podporující standard Qi. Máte-li například kromě osobního smartphonu ještě smartphone služební, můžete jej položit místo sluchátek. Super zařízení, které bude vašemu nočnímu stolku slušet.

Běžná cena tohoto produktu je 1290 korun. Prvních 10 z vás ale může po zadání kódu „fixed3v1“ získat slevu ve výší tří stovek. Výsledná cena tedy bude 990 korun.

