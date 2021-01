Čína se připravuje na zimní olympijské hry, jež se mají konat v roce 2022 v Pekingu, opravdu poctivě. Před několika dny byl představen prototyp maglevu, který by měl dosáhnout rychlosti 620 km/h. Na první pohled to vypadá, jako by stroj na kolejích jen plul, a to díky vysokoteplotní supravodivou energii (HTS), na kterou jezdí. Do pravidelného provozu by měl být stroj uveden v příštích třech až deseti letech. Jak se vám posledně jelo s ČD?