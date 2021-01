Velmi očekávané pokračování Agenta 47 dorazí již zítra, a to na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Pokud si na hru děláte zálusk, uveďte se do nálady startovním trailerem, který IO Interactive před několika hodinami zveřejnilo. Odkaz, na který je nutné kliknout, naleznete pod odstavcem.