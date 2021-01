5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (19. 1. 2021)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak je již ze samotného názvu patrné, aplikace Create Simple Ringtone slouží pro tvorbu vašeho vlastního vyzvánění. Do tohoto nástroje vám jednoduše stačí přetáhnout požadovanou skladbu, kterou si můžete v okamžiku připravit do podoby zmiňovaného vyzvánění. Následně exportovaný soubor stačí synchronizovat s iTunes a následně si jej můžete nastavit na vašem iPhonu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace ImageViewer: Video Player and Photo Image Viewer získáte perfektní nástroj, který vám dokáže posloužit jakožto přehrávač multimediálního obsahu. Program si konkrétně poradí s přehráváním videí v těch nejrůznějších a nejpoužívanějších formátech, a zároveň zvládá zobrazovat obrázky, které navíc dokáže otočit, rychle mezi nimi přeskakovat či spustit je v režimu prezentace.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějakou levnější, ale přesto kvalitní a spolehlivou alternativu za populární program Adobe InDesign, zbystřete. Do akce totiž vstupují aplikace od firmy Serif, mezi které se řadí i Affinity Publisher. Tento nástroj nabízí takřka totožné možnosti, skvěle zpracované uživatelské prostředí a těší se obrovské popularitě. Další výhodou je, že za aplikaci stačí zaplatit jednou, díky čemuž nemusíte platit žádné měsíční předplatné.

Původní cena: 1 290 Kč (649 Kč)

Další aplikace od společnosti Serif, která taktéž zavítala do slevy, je Affinity Designer. Tento program funguje pro změnu jako solidní alternativa za Adobe Illustrator. Nástroj se opět pyšní skvěle zpracovaným uživatelským prostředím a disponuje všemi potřebnými funkcemi. Zároveň bych z vlastní zkušenosti rád zdůraznil, že všechny tyto aplikace jsou perfektně optimalizovány pro Macy, díky čemuž vám poběží bez jakýchkoliv problémů.

Původní cena: 1 290 Kč (649 Kč)

Napadlo vás někdy, jaké to asi musí být ve vězení a co všechno obnáší útěk? Přesně tohle si budete moci sami vyzkoušet v oblíbené hře The Escapists 2. Vaším úkolem bude celý útěk nejprve dopodrobna připravit, což samo o sobě obnáší rozsáhlou rešerši. Než ale vše připravíte, budete muset žít rutinní vězeňský život, abyste nevzbudili žádná podezření. Zvládnete to?

Původní cena: 19,99 € (4,99 €)