Přibližně před měsícem byl uveden do prodeje nesčetněkrát odkládaný Cyberpunk 2077, který i tak dorazil se spoustou bugů. Spoluzakladatel studia Marcin Iwiński tvrdil, že rozsáhlejší problémy vývojářům známé nebyly. Na tato tvrzení „hází deku“ agentura Bloomberg, která získala zpovědi od více než dvaceti současných či bývalých zaměstnanců CD Projekt Red. Dle jejich vyjádření autoři moc dobře věděli, co do světa navzdory mnoha odkladům vypouští. Jak se vám hrál Cyberpunk 2077?