Takto vypadá jeden z finálních prototypů iPhonu 12 Pro

Představení každého nového iPhonu předchází měsíce intenzivního vývoje a následného testování skrze prototypy, které mají všechny neduhy produktu odhalit a zamezit jejich nasazení do finální verze. Právě prototypy si však Apple velmi dobře hlídá a veřejnost si je proto může prohlédnout skutečně jen sporadicky – tedy minimálně v případě novějších produktů. Dnes v noci se však na Twitteru přesto objevily snímky, které zachycují prototyp vloni představeného iPhonu – konkrétně modelu 12 Pro.

Fotogalerie iphone 12 prototyp 1 iphone 12 prototyp 2 Vstoupit do galerie

Jak můžete na galerii vedle tohoto odstavce vidět, z hlediska designu se prototyp telefonu s finální verzí shoduje prakticky stoprocentně. Otazníky sice může vyvolat odstín modré barvy, který se zdá alespoň z fotek tmavší než je současná verze modré u modelů 12 Pro, avšak je možné, že se jedná jen o optický klam způsobený špatným nasvětlením prototypu. Co se pak týče softwaru, v telefonu běží interní operační systém disponující řadou diagnostických nástrojů s názvem SwitchBoard, který pomáhá Applu v základním otestování všeho důležitého. Systém pak bývá následně přehrán klasickým iOS, aby mohl být prototyp poskytnut k testování v běžném životě. I to je totiž samozřejmě před vydáním telefonu veřejnosti potřeba. A jen tak mimochodem, právě testování v běžném životě je zároveň logicky největší šancí, jak telefon před jeho oficiální premiérou spatřit. V roce 2017 se například podařil takto s předstihem odhalit iPhone X a to dokonce v České republice – konkrétně v Praze.

Co se týče prototypů pro iPhony 13 chystané na letošní rok, i ty má Apple již takřka 100% hotové. Většina z nich nicméně bude stále zaměřená na ranou fázi testování a vývoje, takže se svým designem finální myšlence Applu příliš blížit nebudou. Dá se nicméně očekávat, že minimálně jejich rendery by mohl v brzké době obletět svět, jelikož se je v posledních letech daří leakerům pravidelně od svých zdrojů získávat.